Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Назарбек
  3. Tijorat
  4. Ishlab chiqarish

Ishlab chiqarish binolari Nazarbekda, Oʻzbekiston

;
tijorat mulki
6
Ishlab chiqarish Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Продается Склад 55 Соток Назарбек _just_in Nazarbek, Oʻzbekiston
Продается Склад 55 Соток Назарбек
Nazarbek, Oʻzbekiston
Maydoni 485 m²
Qavatlar soni 1
ZANGIOTA PREMIUM SAVDO OBYEKTI - TAYYOR BIZNES + OQBOR MAJMASI 🔥 📍 Joylashuvi: Zangiota, Naz…
$1,000,000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring