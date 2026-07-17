Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Назарбек
  3. Turar joy
  4. Kvartira

Nazarbekda, Oʻzbekiston kvartiralar

;
Kvartira Oʻchirish
Tozalash
7 ob'ektlar topildi
Kvartira _just_in Nazarbek, Oʻzbekiston
Kvartira
Nazarbek, Oʻzbekiston
8/256 qora Telefon tiniq Darkshark010 telegramdn yozasila bir birmz vaqtimiz ŏgʻirlamaylk fa…
$322
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira _just_in Nazarbek, Oʻzbekiston
Kvartira
Nazarbek, Oʻzbekiston
Tarjimon aparat 134 xildan oshiq tillari bor oline hamda ofline tarjima qiladi simkarta tushadi
$70
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira _just_in Nazarbek, Oʻzbekiston
Kvartira
Nazarbek, Oʻzbekiston
Toshkent boylab metallom olamiz Har qanaqa metal temirlarni olamiz Ugolnik Truba Armatura Sh…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Kvartira _just_in Nazarbek, Oʻzbekiston
Kvartira
Nazarbek, Oʻzbekiston
Drongo optim narxta 200$ dan qilib beramiz Dona narxi 225 36v 7.8 A battery Tezligi 30km/s 3…
$225
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira _just_in Nazarbek, Oʻzbekiston
Kvartira
Nazarbek, Oʻzbekiston
Сифатли брусчатка 38000сўмдан бошланади нархлари Устала териб бериши 37000сўм кв Бардюр Ла…
$3
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira _just_in Nazarbek, Oʻzbekiston
Kvartira
Nazarbek, Oʻzbekiston
"Evrozabor setka" – bog' va futbol maydonchasi, qolaversa boshqa xususiy hududlar atrofini c…
$2
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira _just_in Nazarbek, Oʻzbekiston
Kvartira
Nazarbek, Oʻzbekiston
In sotiladi o‘zimniki bchhcjvvcjcjchnchn
$6
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring