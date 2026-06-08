Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Навоинский Район
  3. Tijorat
  4. Tashkil etilgan biznes

in Navoiy Tumani, Oʻzbekiston Tayyor biznes

;
Tashkil etilgan biznes Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Срочно продается база в г. Навоий _just_in Navoiy, Oʻzbekiston
Срочно продается база в г. Навоий
Navoiy, Oʻzbekiston
Maydoni 31 000 m²
Navoi shahrida zhoylashgan ishlab turgan, Navoiygushtkombinat MChZh basasi sotiladi. Gaz, el…
$900,000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Navoiyulgurjisavdo MChJ
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha