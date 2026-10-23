Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Muborak
  3. Turar joy
  4. Uy

in Muborak uy sotib olish uchun

;
1 ob'ekt topildi
Uy _just_in Muborak, Oʻzbekiston
Uy
Muborak, Oʻzbekiston
Maydoni 123 m²
Qavatlar soni 2
Do‘koni bor ikki qavatli hovli — 500 000 000 so‘m Qashqadaryo viloyati, Muborak tumani, Qur…
$41 527
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Hududni chizish
Hududni chizish