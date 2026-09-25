Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Mirzo Ulug‘bek Tumani
  3. Turar joy
  4. Shahar uyi

in Mirzo Ulug‘bek Tumani, Oʻzbekiston Taunhausslar

;
Shahar uyi Oʻchirish
Tozalash
2 ob'ekt topildi
Shahar uyi 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Shahar uyi 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 2
Maydoni 300 m²
Qavatlar soni 2
Продается коттедж в хорошем спальном районе-Мирзо-улугбек!!ориентир Буюк Ипак Йули метро. …
$326 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SV ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Shahar uyi 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Shahar uyi 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 110 m²
Qavatlar soni 2
SAVOLLARINGIZ BORSA WHATSAPP YOKI TELEGRAMGA YOZING TELEFON E'londa!G'ishtli uy sotiladi, 2 …
$139 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский

Ko'chmas mulk parametrlari

arzon
elita