  Mirzo Ulug'bek Tumani
  Uzoq muddatli ijara
  Studiya kvartirasi
  4. Studiya kvartirasi

Uzoq muddatli ijara Studiyalar in Mirzo Ulug‘bek Tumani, Oʻzbekiston

2 ob'ekt topildi
Studiya kvartirasi 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Studiya kvartirasi 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 49 m²
Qavat 2/9
2-xonadon studiyasi ijaraga olingan Parkent Parkent Avenyu kvadrat - 49 m2 pol - 2-chi…
$700
oyiga
Kontaktlarni ko'rsatish
Agentlik
Your Home By Sultanova
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Studiya kvartirasi 1 xona _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Studiya kvartirasi 1 xona
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Maydoni 25 m²
Qavat 11/11
#1986  Снять квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента недорого. Хорошая планировка, проверенн…
$1,000
oyiga
Kontaktlarni ko'rsatish
Agentlik
OOO "DOMIO-EAST"
Aloqa tillari
English, Русский
