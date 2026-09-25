Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Mirzo Ulug‘bek Tumani
  3. Turar joy
  4. Pentxaus

in Mirzo Ulug‘bek Tumani, Oʻzbekiston Pentxauslar

;
Pentxaus Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Pentxaus 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Pentxaus 6 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Hammomlar soni 3
Maydoni 250 m²
Qavat 9/10
“London” turar-joy majmuasida lyuks pentxaus sotiladi  Mirzo Ulug'bek tumani, diqqatga sazov…
$435 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский

Ko'chmas mulk parametrlari

arzon
elita