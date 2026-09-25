Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Mirzo Ulug‘bek Tumani
  3. Turar joy
  4. Ko'p darajali kvartiralar

in Mirzo Ulug‘bek Tumani, Oʻzbekiston Ko'p darajali kvartiralar

;
Ko'p darajali kvartiralar Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Ko'p darajali kvartiralar 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
TOP TOP
Ko'p darajali kvartiralar 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 3
Maydoni 141 m²
Qavat 12/16
Срочно продаётся квартира 141 м² в ЖК Flagman от BI Group — дешевле застройщика Продаётся…
$260 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский

Ko'chmas mulk parametrlari

arzon
elita