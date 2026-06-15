Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Мирабадский район
  3. Uzoq muddatli ijara
  4. Tashkil etilgan biznes

Uzoq muddatli ijara tayyor biznes in Mirabad District, Oʻzbekiston

;
Tashkil etilgan biznes Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Готовый бизнес-ногтевая студия _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Готовый бизнес-ногтевая студия
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Maydoni 66 m²
Qavatlar soni 1
Sotuvga tayyor biznes: shahar markazida, Tsum yonida, tirnoq ustaxonasi. 8 kishilik barcha j…
$20,000
oyiga
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский