Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Мирабадский район
  3. Uzoq muddatli ijara
  4. Pentxaus

Uzoq muddatli ijara пентхаусов in Mirabad District, Oʻzbekiston

;
Pentxaus Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Mirabad Avenue | Ijaraga 4 xonali pentxaus _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Mirabad Avenue | Ijaraga 4 xonali pentxaus
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Yotoq xonalari soni 3
Hammomlar soni 3
Maydoni 235 m²
Qavat 9/10
Mirabad Avenue turar joy majmuasida qulay rejalashtirilgan va keng xonalarga ega pentxaus ij…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Estate Home UZ
Aloqa tillari
English, Русский, Türkçe, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring