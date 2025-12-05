Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Мирабадский район
  3. Turar joy
  4. Kvartira
  5. Hovuz

Kvartiralar hovuz bilan in Mirabad District, Oʻzbekiston

ko'p darajali kvartiralar
3
studiya kvartiralari
3
bir xonali
5
ikki xonali
8
Ko'proq ko'rsatish
Kvartira Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Kvartira 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 2
Maydoni 150 m²
Qavat 6/9
Продаётся 4-комнатная квартира на 6-м этаже 14-этажного дома в жилом комплексе премиум-класс…
$350,000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Eugene Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Garaj
3 xonali uy Bog'
3 xonali uy Teras
tog 'manzarasi bilan
arzon
elita