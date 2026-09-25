Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Mingbuloq tumani
  3. Turar joy
  4. Kvartira

in Mingbuloq tumani, Oʻzbekiston kvartiralar

;
Kvartira Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Kvartira 3 xonalar _just_in Mingbuloq tumani, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Mingbuloq tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 52 m²
Qavat 7/9
Сотилади 3 хонали квартира. Миробод тумани, янги қурилган уй. Фарғона йўли кўчасида жойлаш…
$78 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Guzal Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Ko'chmas mulk parametrlari

arzon
elita