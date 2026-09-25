Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Turar joy
  3. Saroy
  4. Teras

Qasrlar teras bilan O‘zbekistonda

;
Toshkent
7
Saroy Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Saroy 7 xonalar _just_in Durmen, Oʻzbekiston
Saroy 7 xonalar
Durmen, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Hammomlar soni 6
Maydoni 1 200 m²
Qavatlar soni 1
Sanif (Yukoriyuz mahallasi)dagi uy sotiladi Belgilangan joy: TTZ bozoridan ikkita bekat bor.…
$2,00M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Garaj
3 xonali uy Bog'
3 xonali uy Hovuz
arzon
elita