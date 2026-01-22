Egasidan Sapphire klassidagi "A" biznes markazidagi eksklyuziv ofislar - 30 dan 1000+ kv.m gacha.
Yaxshi o'ylangan kabinet tizimi, ochiq maydon, oshxona va mebel bilan jihozlangan ofis maydoni.
Biznes markazning afzalliklari:
— Toshkent markaziga 5 daqiqa;
— keng ko'p qavatli er osti avtoturargohi
– 6 ta yuqori tezlikdagi Hyundai liftlari
— kabinet yechimlari, ochiq maydon va birlashtirilgan variantlar bilan moslashuvchan rejalashtirish yechimlari.
— biznes markaziga 24/7 kirish
– zamonaviy VRF konditsioner tizimlari
— havoni tozalash bilan ta'minlash va chiqarish ventilyatsiya tizimi
Tijorat va ofis binolarini ijaraga olish.