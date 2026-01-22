  1. Realting.uz
  2. Uy egalari
  3. Sapphire Business Center

Sapphire Business Center

Oʻzbekiston, Toshkent
;
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Kompaniya turi
Kompaniya turi
Lizing beruvchi
Plattaformada
Plattaformada
Bir oydan kam
Aloqa tillari
Aloqa tillari
Русский
Ish vaqti
Hozir yopiq
Uy egasi haqida

Egasidan Sapphire klassidagi "A" biznes markazidagi eksklyuziv ofislar - 30 dan 1000+ kv.m gacha.

Yaxshi o'ylangan kabinet tizimi, ochiq maydon, oshxona va mebel bilan jihozlangan ofis maydoni.

Biznes markazning afzalliklari:
— Toshkent markaziga 5 daqiqa;
— keng ko'p qavatli er osti avtoturargohi
– 6 ta yuqori tezlikdagi Hyundai liftlari
— kabinet yechimlari, ochiq maydon va birlashtirilgan variantlar bilan moslashuvchan rejalashtirish yechimlari.
— biznes markaziga 24/7 kirish
– zamonaviy VRF konditsioner tizimlari
— havoni tozalash bilan ta'minlash va chiqarish ventilyatsiya tizimi

Xizmatlar

Tijorat va ofis binolarini ijaraga olish.

Bizning agentlarimiz O‘zbekistonda
Дилмурод Рахимов
Дилмурод Рахимов
1 obyekt
Orqaga Arizani qoldiring Kontaktlarni ko'rsatish