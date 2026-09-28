  1. Realting.uz
  2. Uy egalari
  3. ООО НПО "ELXOLDING"

ООО НПО "ELXOLDING"

улица Гагарина, дом 36
;
Arizani qoldiring
Kontaktlarni ko'rsatish
Kompaniya turi
Kompaniya turi
Lizing beruvchi
Plattaformada
Plattaformada
Bir oydan kam
Aloqa tillari
Aloqa tillari
Русский
Bizning agentlarimiz O‘zbekistonda
Зарина Шарипова
Зарина Шарипова
1 obyekt
Orqaga Arizani qoldiring Kontaktlarni ko'rsatish