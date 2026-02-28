Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
in Kagan uy sotib olish uchun

1 ob'ekt topildi
Uy 2 xonalar _just_in Kagan, Oʻzbekiston
Uy 2 xonalar
Kagan, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 110 m²
Qavatlar soni 1
Talab bo'yicha narx
Telegram
Agentlik
Lider
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
