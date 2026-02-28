Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Kogon
  3. Turar joy
  4. Uy

in Kogon uy sotib olish uchun

1 ob'ekt topildi
Uy 6 xonalar _just_in Kogon, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Kogon, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Hammomlar soni 1
Maydoni 180 m²
Qavatlar soni 1
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Lider
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Ko'chmas mulk parametrlari

arzon
elita