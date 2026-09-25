Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Кибрай
  3. Turar joy
  4. Kvartira

Kibrayda, Oʻzbekiston kvartiralar

;
Kvartira Oʻchirish
Tozalash
3 ob'ekt topildi
Kvartira _just_in Kibray, Oʻzbekiston
Kvartira
Kibray, Oʻzbekiston
Maydoni 90 m²
bino 4 kavaverli 90 m2 podval 90 m2 1-qavat 126 m2 2- qavat 126 m2 3 qavat Ta…
$210 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TOSHKENT UYLARI
Aloqa tillari
English, Русский, Türkçe, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Kibray, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Kibray, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 68 m²
Qavat 2/4
Продаётся квартира недалеко ТТЗ 4 рядом автостанция. Махаля Бойжигит дом 77 серия кирпичн…
$65 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Relax Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 3 xonalar _just_in Kibray, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Kibray, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 68 m²
Qavat 2/4
Продаётся квартира недалеко ТТЗ 4 рядом автостанция. Махаля Бойжигит дом 77 серия кирпичн…
$65 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamonaviy Uylar
Aloqa tillari
Русский
BPNBPN