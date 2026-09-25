Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Karmana
  3. Uzoq muddatli ijara
  4. Kvartira

in Karmana, Oʻzbekiston kvartiralar uzoq muddatli ijarasi

;
Kvartira Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Сдаётся квартира | 4-ком | Буюк Ипак Йули _just_in Karmana, Oʻzbekiston
Сдаётся квартира | 4-ком | Буюк Ипак Йули
Karmana, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Yotoq xonalari soni 3
Hammomlar soni 2
Maydoni 100 m²
Qavat 6/9
Адрес: Мирзо Улугбекский район, ул. Буюк Ипак Йули   Количество комнат: 4  Спальни:3  Про…
$1 500
oyiga
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
West End Consulting
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring