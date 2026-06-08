Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Karmana tumani
  3. Tijorat
  4. Ishlab chiqarish

Ishlab chiqarish binolari in Karmana tumani, Oʻzbekiston

;
Ishlab chiqarish Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Срочно продается база/завод (производство гипса и гипсокартона) _just_in Uyrat, Oʻzbekiston
Срочно продается база/завод (производство гипса и гипсокартона)
Uyrat, Oʻzbekiston
Maydoni 18 000 m²
Gips va gipsokarton mahsulotlari ishlab chiqarish chikarish zavodi sotiladi. Jami maydoni 1,…
$500,000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Navoiyulgurjisavdo MChJ
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha