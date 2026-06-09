Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Jizzax
  3. Tijorat
  4. Tashkil etilgan biznes

Jizzaxda, Oʻzbekiston Tayyor biznes

;
Tashkil etilgan biznes Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Tashkil etilgan biznes 110 000 m² _just_in Jizzax, Oʻzbekiston
UP UP
Tashkil etilgan biznes 110 000 m²
Jizzax, Oʻzbekiston
Maydoni 110 000 m²
SOTILADI — TAYYOR VA DAROMAD KELTIRAYOTGAN AGROBIZNES 📍 Jizzax viloyati, G'allaorol tumani …
$600,000
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring