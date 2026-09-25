Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Газалкент
  3. Turar joy
  4. Uy
  5. Garaj

Gazalkent garajli uyda uylar, O'zbekiston

;
2 ob'ekt topildi
Uy 8 xonalar _just_in Gazalkent, Oʻzbekiston
Uy 8 xonalar
Gazalkent, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Maydoni 220 m²
Qavatlar soni 2
Chiroyli joyda chiroyli saroy. Kichkina "Italiya" shahardan atigi bir soatlik masofada joyl…
$420 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
LUKA ESTATE
Aloqa tillari
Русский
Uy 4 xonalar _just_in Gazalkent, Oʻzbekiston
Uy 4 xonalar
Gazalkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 800 m²
Qavatlar soni 2
Toshkent viloyati, Boʻstonliq tumani Daryo bo'yida tayyor kottej sotiladi! - 4 xonali - 2 qa…
$75 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
LUKA ESTATE
Aloqa tillari
Русский