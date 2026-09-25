Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Farg'ona Viloyati
  3. Uzoq muddatli ijara
  4. Ishlab chiqarish

Uzoq muddatli ijara Ishlab chiqarish binolari in Farg'ona Viloyati, Oʻzbekiston

;
Ishlab chiqarish Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Сдается производственно-административный комплекс 20 000 м² возле Центрального базара г. Маргилан _just_in Marg'ilon, Oʻzbekiston
Сдается производственно-административный комплекс 20 000 м² возле Центрального базара г. Маргилан
Marg'ilon, Oʻzbekiston
Maydoni 20 000 m²
Qavatlar soni 3
Основные характеристики объекта: • Общая площадь: 20 000 м² • Структура комплекса: 4 автон…
$30 000
oyiga
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring