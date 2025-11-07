Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
in Fargʻona tumani, Oʻzbekiston uy sotib olish uchun

1 ob'ekt topildi
Uy 8 xonalar _just_in Avval, Oʻzbekiston
Uy 8 xonalar
Avval, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Hammomlar soni 2
Maydoni 900 m²
Qavatlar soni 1
🏡plot-Uy: Xonalar soni: -8 xonasi Umumiy maydoni: 8,6 yuz Yangilanish: o'rta yangilanish …
$120,330
Telegram
Xususiy sotuvchi
Ko'chmas mulk parametrlari

arzon
elita