Комфортные апартаменты со всеми удобствами в центре города. _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Комфортные апартаменты со всеми удобствами в центре города.
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Yotoq xonalari soni 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 85 m²
Qavat 9/10
Urban Oasis Apartament Шахар марказида жойлашкан булиб, барча кулайликларни узида мужассам э…
$80
bir kunda
Kontaktlarni ko'rsatish
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
аренда квартиры посуточно _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
аренда квартиры посуточно
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Yotoq xonalari soni 1
Maydoni 69 m²
Qavat 4/5
сдаются квартиры в аренду посуточно 2 х команатная (65 кв/м) есть все удобства мебе…
Talab bo'yicha narx
Kontaktlarni ko'rsatish
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
квартира в аренду посуточно _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
квартира в аренду посуточно
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 58 m²
Qavat 3/5
кунлик ижарага квартира берилади без загс! документально очилган 2 хонали хама шароити…
Talab bo'yicha narx
Kontaktlarni ko'rsatish
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский