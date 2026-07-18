Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Fargʻona
  3. Uzoq muddatli ijara
  4. Kvartira

in Fargʻona, Oʻzbekiston kvartiralar uzoq muddatli ijarasi

;
bir xonali
12
Kvartira Oʻchirish
Tozalash
25 ob'ektlar topildi
Kvartira 4 xonalar _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 4 xonalar
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 75 m²
Qavat 1/4
Eʼlon: #00723 Fargʻona shahar, frunza massiv, cheburashka mobil. 4 qavat 1 etaj 3 xona 4 x…
$300
oyiga
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 56 m²
Qavat 4/3
Kvartirada barcha jihozlar mavjud: oshxona jihozlar, yumshoq mebellar, bolalar mebeli, yotoq…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 115 m²
Qavat 4/4
Qisqacha ma’lumot Tarif: G'ishtli, isitish tizimi bor, issiq suv va sovuq suv Qoladigan j…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Kvartira 3 xonalar _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 71 m²
Qavat 3/5
Tarif: G'ishtli, yevro remont Qoladigan jihozlar: Idish yuvish mashinasi, muzlatkich, kondit…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 46 m²
Qavat 2/4
Qisqacha ma’lumot Tarif: Panel Jihozlari: Oshxona jihozlari Qo'shimcha manzil tennis kort
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 78 m²
Qavat 2/4
Qisqacha ma’lumot Tarif: Panel, isitish tizimi bor, yevro remont Jihozlari: Kir yuvish ma…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 41 m²
Qavat 3/4
Uzoq muddatga ijaraga beriladi 2 xona 4 qavatli dom 3-qavatida ariston gilam pardalari bor
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 56 m²
Qavat 2/5
Коммунал: Иссиқ сув,Совуқ сув,Иситиш,Совутиш,Газ,Электр Маиший техникалар: Стиральнаям, Посу…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 56 m²
Qavat 3/7
Qisqacha ma’lumot Tarif: G'ishtli, isitish tizimi bor Qoladigan jihozlar: Kir yuvish mash…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Farg'ona, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Farg'ona, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 54 m²
Qavat 3/4
Qisqacha ma’lumot Tarif: Panel Qoladigan jihozlar: yumshoq mebellar, oshxona mebellari …
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 76 m²
Qavat 2/4
eski plan, panel
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 56 m²
Qavat 3/4
Qisqacha ma’lumot: Yotoqxona mebeli bor Qo'shimcha manzil: KIUF
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Farg'ona, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Farg'ona, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 83 m²
Qavat 4/4
Kalininskiy mavze, Festival yaqinida Tarif: Eski plan, asosi g'isht
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 78 m²
Qavat 2/4
Tarif: Panel
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 36 m²
Qavat 1/3
ИЖАРАГА БЕРИЛАДИ ОИЛАГА МАНЗИЛ: ФАРҒОНА ШАХАР - КИРГИЛИ - ДРУЖБА 3 КАВАТЛИ УЙНИНГ 1 - К…
$150
oyiga
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Агентство недвижимости Фергана
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 3 xonalar _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 100 m²
Qavat 2/4
Uzoq muddatga ijaraga beriladi faqat oilaga 3 xona 4 xonali isitish tizimi mavjud hamma shro…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 56 m²
Qavat 4/4
eski plan, panel
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 57 m²
Qavat 4/4
Qisqacha ma’lumot Tarif: G'ishtli, isitish tizimi bor Jihozlari: Kir yuvish mashinasi, mu…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 71 m²
Qavat 2/5
isitish tizimi mavjud Maishiy texnikalar: kir yuvish mashinasi, televizor, muzlatkich, kondi…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 56 m²
Qavat 4/5
Tarif: Panel
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 70 m²
Qavat 1/12
Qisqacha ma’lumot Tarif: G'ishtli, isitish tizimi bor Qoladigan jihozlar: Televizor, muzl…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 56 m²
Qavat 4/4
Qisqacha ma’lumot Tarif: Panel, isitish tizimi bor, yevro remont Qo'shimcha manzil …
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Farg'ona, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Farg'ona, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 56 m²
Qavat 3/4
Ijaraga beriladi, pol laminat, yevro remont
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 80 m²
Qavat 3/5
Tarif: Panel, isitish tizimi bor Jihozlari: Muzlatkich, yotoqxona va bolalar mebellari
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 56 m²
Qavat 2/4
Qisqacha ma’lumot Isitish tizimi mavjud, posudamoyka muzlatgich, oshxona mebeli, bolalar …
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring