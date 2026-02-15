Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Эшангузар
  3. Uzoq muddatli ijara
  4. Kvartira

Uzoq muddatli ijara kvartiralar Eshonguzarda, Oʻzbekiston

1 ob'ekt topildi
Uzoq mudddatga ijaraga oilaga beriladi. _just_in Eshanguzar, Oʻzbekiston
Uzoq mudddatga ijaraga oilaga beriladi.
Eshanguzar, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 40 m²
Qavat 2/4
Kod: 33568   #Эшонгузар #Целий  Shoshtepa 1 hona  Uzoq mudddatga ijaraga oila…
$300
oyiga
Telegram
Agentlik
ARENDA KVARTIRALAR
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
