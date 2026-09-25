Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Эшангузар
  3. Turar joy
  4. Uy

Eshonguzarda uy sotib olish uchun

;
1 ob'ekt topildi
Uy 5 xonalar _just_in Eshanguzar, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Eshanguzar, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 152 m²
Qavatlar soni 2
Zangiotin tumanida 5 xonali uy sotiladi. ID R0047 ID: R0047 5 xonali uy sotiladi Yashash ma…
$160 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
КупиДом
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring