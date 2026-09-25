  1. Realting.uz
  2. Kompaniya turi noma'lum
  3. RemaX

RemaX

Oʻzbekiston, Toshkent
;
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Kompaniya turi
Kompaniya turi
Kompaniya turi noma'lum
Plattaformada
Plattaformada
Bir oydan kam
Aloqa tillari
Aloqa tillari
Ish vaqti
Hozir oching
Biz ijtimoiy tarmoqlardamiz
Agentlik haqida

ANJEL BENJAMIN REAL ESTATE — turar joy, tijorat va investitsion ko‘chmas mulk bozorida to‘liq xizmatlar ko‘rsatuvchi zamonaviy ko‘chmas mulk agentligi.

Biz mijozlarga ko‘chmas mulkni tanlashdan boshlab, huquqiy rasmiylashtirish va bitimni yakunlashgacha bo‘lgan barcha bosqichlarda professional yordam ko‘rsatamiz.

Bizning maqsadimiz — mijozlarga ishonchli, qulay va samarali yechimlarni taklif qilish, yuqori xizmat sifati va individual yondashuvni ta’minlashdir.

Biz kvartiralar, uylar, tijorat obyektlari, yer uchastkalari va investitsion loyihalar bilan ishlaymiz.

Xizmatlar
  • Ko‘chmas mulk sotib olish
  • Ko‘chmas mulk sotish
  • Ko‘chmas mulk ijarasi
  • Tijorat ko‘chmas mulki
  • Yangi qurilgan uylar
  • Ko‘chmas mulkka investitsiya
  • Yuridik xizmatlar
  • Ko‘chmas mulk baholash
Orqaga Arizani qoldiring Kontaktlarni ko'rsatish