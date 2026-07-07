Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Чарвак
  3. Tijorat
  4. Investitsiya

Charvakda, Oʻzbekiston investitsiya mulki

;
tijorat mulki
3
Investitsiya Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Готовый гостиничный бизнес в горах _just_in Charvak, Oʻzbekiston
Premium Premium
Готовый гостиничный бизнес в горах
Charvak, Oʻzbekiston
Maydoni 3 876 m²
Qavatlar soni 1
Oʻzbekiston togʻlarida restorani boʻlgan faoliyat yurituvchi butik-mehmonxona sotiladi Belgi…
$4,00M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring