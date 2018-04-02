Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Bo'ston
  3. Uzoq muddatli ijara
  4. Kvartira

in Bo'ston, Oʻzbekiston kvartiralar uzoq muddatli ijarasi

;
Kvartira Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Shaxar markazida Ijaraga 2/4/18 Hamid Alimjan _just_in Bo'ston, Oʻzbekiston
Shaxar markazida Ijaraga 2/4/18 Hamid Alimjan
Bo'ston, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 60 m²
Qavat 4/18
Shahar markazida, Hamid Olimjon metro bekati yaqinida 2/4/18 xonadon ijaraga beriladi. Kv…
$800
oyiga
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Guzal Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring