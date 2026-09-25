Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Buxoro
  3. Turar joy
  4. Uy

Buxoroda uy sotib olish uchun

;
6 ob'ektlar topildi
Uy 7 xonalar _just_in Kaltarabad, Oʻzbekiston
Uy 7 xonalar
Kaltarabad, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 420 m²
Qavatlar soni 2
Мохи Хосса Санаторияси орқасида 4,2 сотикли курилиши тугалланмаган 2 қаватли участка сотилад…
$81 000
QQS
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Uy 8 xonalar _just_in Buxoro, Oʻzbekiston
Uy 8 xonalar
Buxoro, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Hammomlar soni 1
Maydoni 460 m²
Qavatlar soni 1
Продается просторный дом, идеально подходящий как для комфортного проживания двух семей, так…
Talab bo'yicha narx
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Uy 7 xonalar _just_in Buxoro, Oʻzbekiston
Uy 7 xonalar
Buxoro, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Hammomlar soni 2
Maydoni 400 m²
Qavatlar soni 2
Xonalar soni: 7 Umumiy maydoni: 400 mg Yashash maydoni: 260 mg Joylashuv: shaharda Qavat…
$85 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Uy 6 xonalar _just_in Buxoro, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Buxoro, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Hammomlar soni 2
Maydoni 200 m²
Qavatlar soni 2
$110 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Uy _just_in Buxoro, Oʻzbekiston
Uy
Buxoro, Oʻzbekiston
Maydoni 310 m²
For sale in the center of Bukhara (100 m from the 2nd dome) residential premises (3.1 acres)…
Talab bo'yicha narx
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Uy 3 xonalar _just_in Buxoro, Oʻzbekiston
Uy 3 xonalar
Buxoro, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 60 m²
Qavatlar soni 1
Звонить на номер WhatsApp Меняю дом в Рязанской обл. на 3х или 2х комнатную квартиру в Бухар…
Talab bo'yicha narx
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский

Ko'chmas mulk parametrlari

arzon
elita