Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Buxoro viloyati
  3. Qisqa muddatli ijara
  4. Kvartira

in Buxoro viloyati, Oʻzbekiston kunlik kvartiralar ijarasi

Kvartira Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Kvartira 1 xona _just_in Buxoro, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Buxoro, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 58 m²
Qavat 6/7
$36
bir kunda
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский