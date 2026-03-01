Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Buxoro viloyati
  3. Uzoq muddatli ijara
  4. Studiya kvartirasi

Uzoq muddatli ijara Studiyalar in Buxoro viloyati, Oʻzbekiston

Studiya kvartirasi Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Аренда долга срочная только для семьи _just_in Buxoro, Oʻzbekiston
Аренда долга срочная только для семьи
Buxoro, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 42 m²
Qavat 1/3
Ijaraga 1 xonali studio kvartira issiq polli birinchi qavatda. Faqat oilalar uchun, oylik na…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Lider
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring