  2. Бектимирский район
  3. Turar joy
  4. Kvartira
  5. Bog'

Kvartiralar bog ' bilan in Bektemir district

7 ob'ektlar topildi
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 84 m²
Qavat 9/10
Турар жой мажмуаси BEKTEMIR RESIDENCE Замонавий ва қулайлик даражаси юқори бўлган лойиҳа,…
$60,000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Xona 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Xona 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 84 m²
Qavat 8/10
Турар жой мажмуаси BEKTEMIR RESIDENCE Замонавий ва қулайлик даражаси юқори бўлган лойиҳа,…
$61,000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Xona 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Xona 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 2
Maydoni 91 m²
Qavat 10/6
Турар жой мажмуаси BEKTEMIR RESIDENCE Замонавий ва қулайлик даражаси юқори бўлган лойиҳа,…
$69,000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 2
Maydoni 73 m²
Qavat 11/12
Жилой комплекс BEKTEMIR RESIDENCE Современный жилой проект комфорт-класса, реализуемый на…
$50,000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 2
Qavat 11/12
Жилой комплекс BEKTEMIR RESIDENCE Современный жилой проект комфорт-класса, реализуемый на…
$63,000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 3
Maydoni 129 m²
Qavat 10/10
Турар жой мажмуаси BEKTEMIR RESIDENCE Замонавий ва қулайлик даражаси юқори бўлган лойиҳа,…
$90,000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 59 m²
Qavat 9/10
Турар жой мажмуаси BEKTEMIR RESIDENCE Замонавий ва қулайлик даражаси юқори бўлган лойиҳа,…
$42,000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Ko'chmas mulk parametrlari

tog 'manzarasi bilan
arzon
elita