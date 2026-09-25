Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Bekobod
  3. Turar joy
  4. Kvartira

in Bekobod, Oʻzbekiston kvartiralar

;
Kvartira Oʻchirish
Tozalash
2 ob'ekt topildi
Kvartira 2 xonalar _just_in Bekobod, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Bekobod, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 42 m²
Qavat 2/4
2-кават , 2-хонали квартира 🆕 Янги қурилган дом Кредити йўқ 💰 Нархи 17.000 $
$17 000
QQS
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 2 xonalar _just_in Bekobod, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Bekobod, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 70 m²
Qavat 2/4
Шошилинч равишда❗️ Уй сотилади? 2 хонали 2 этаж Гиштлик домда? По адресу: 13 МКР ОРИ…
Talab bo'yicha narx
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
UY BOZOR BEKOBOD
Aloqa tillari
Oʻzbekcha

Ko'chmas mulk parametrlari

arzon
elita