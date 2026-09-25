Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Andijon
  3. Uzoq muddatli ijara

Uzoq muddatli ijara Tijorat mulki Andijonda, Oʻzbekiston

;
Tijorat Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Tijorat 4 500 m² _just_in Andijon, Oʻzbekiston
Tijorat 4 500 m²
Andijon, Oʻzbekiston
Maydoni 4 500 m²
Qavatlar soni 1
🏢 ANDIJONDA 45 SOTIB TIJORAT HUDUTI Ijaraga BERILADIXaqon, st. Gishixona, 116Mavjud binolari…
$3 000
oyiga
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring