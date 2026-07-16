Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Andijon viloyati
  3. Uzoq muddatli ijara
  4. Uy

Uyda uzoq muddatga ijaraga in Andijon viloyati

;
2 ob'ekt topildi
Uy 7 xonalar _just_in Mirabad, Oʻzbekiston
Uy 7 xonalar
Mirabad, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 650 m²
Qavatlar soni 3
Ijaraga uy | Guruch bozori | Ijaraga uy Manzil: Mirobod tumani, diqqatga sazovor joy: Boysu…
$3,986
oyiga
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
West End Consulting
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 6 xonalar _just_in Mirabad, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Mirabad, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 500 m²
Qavatlar soni 2
Shahar markazida, GRAND MIR mehmonxonasi orqasida katta evro uyni ijaraga oling Uy va ofis …
$4,982
oyiga
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
West End Consulting
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring