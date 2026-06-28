Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Andijon viloyati
  3. Uzoq muddatli ijara

Uzoq muddatli ijara Tijorat mulki in Andijon viloyati, Oʻzbekiston

;
Tijorat Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Tijorat 1 908 m² _just_in Mirabad, Oʻzbekiston
Tijorat 1 908 m²
Mirabad, Oʻzbekiston
Maydoni 1 908 m²
Qavat 1/3
#Mirobod #Fayzobod #Bino #Restoran # 1 qator - Or-r Karzinka - Umumiy maydoni: 1 908 m² - 10…
$20,000
oyiga
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring