Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Andijon viloyati
  3. Tijorat
  4. Restoran

in Andijon viloyati, Oʻzbekiston kafe, bar yoki restoran uchun maydonlarni sotish

;
tijorat mulki
15
Restoran Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Продажа помещения с готовым арендатор Мирабаде 110 м2 110 школа Срочно _just_in Asaka, Oʻzbekiston
Продажа помещения с готовым арендатор Мирабаде 110 м2 110 школа Срочно
Asaka, Oʻzbekiston
Maydoni 110 m²
✈️ Tijorat ko'chmas mulkini sotish (birinchi qator) 📍 Mirobod tumani 📍 Mo'ljal: TDUM, 110-m…
$450 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring