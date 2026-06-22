Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Алмалык
  3. Uzoq muddatli ijara

Uzoq muddatli ijara Tijorat mulki in Almalyk, Oʻzbekiston

;
Tijorat Oʻchirish
Tozalash
2 ob'ekt topildi
Аренда помещения _just_in Almalyk, Oʻzbekiston
Аренда помещения
Almalyk, Oʻzbekiston
Xonalar 10
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 3 000 m²
Qavatlar soni 2
Ombor va ishlab chiqarish uchun ishlab chiqarish korxonasi, ustaxonaning asosiy faoliyati me…
$100
oyiga
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Производственный цех в аренду! _just_in Almalyk, Oʻzbekiston
Производственный цех в аренду!
Almalyk, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Maydoni 4 000 m²
Сдается производственный цех в аренду. Город Алмалык.  Высота потолков 8 м Газ - среднееда…
$5
oyiga
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Rizomulk kompaniyasining yetakchi mutaxassisi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring