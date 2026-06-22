Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Алмалык
  3. Uzoq muddatli ijara
  4. Kvartira

Uzoq muddatli ijara kvartiralar in Almalyk, Oʻzbekiston

;
Kvartira Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Ijaraga 3/4/4 S1 Bibigon yonida _just_in Almalyk, Oʻzbekiston
Ijaraga 3/4/4 S1 Bibigon yonida
Almalyk, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 80 m²
Qavat 4/4
Mirzo Ulug‘bek tumanida 3 xonali kvartira ijaraga beriladi 🏢 4 qavatli g‘ishtli uyning 4-…
$1,000
oyiga
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Guzal Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring