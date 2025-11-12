Wonderport

Agentlik haqida

Посетите любой наш объект онлайн прямо сейчас так, как будто вы физичсески побывали в нем!

Мы используем новейшую и уникальную технологию цифровых копий, которая меняет способ взаимодействия участников рынка недвижимости.

Цифровые копии недвижимости помогают оживить объявления, охватить более широкую аудиторию и заключать любые сделки с недвижимостью на 30% быстрее.

Точность. Измеряйте все что хотите внутри 3D-модели с толностью 99,9%

Достоверность. 3D-модели не ретушируются, в отличие от фотографий и панорам 360.

Реалистичность. С разрешением камеры 134,2 МП вы получаете гиперреалистичное восприятие.

Интерактивность. Мы взаимодействуем с клиентами в 3D, добавляя текст, изображения, аудио, видео и даже проводим настоящие онлайн-показы в виртуальном пространстве.

Мы превращаем любое реальное пространство в размерно-точную иммерсивную цифровую копию всего за 24 часа!