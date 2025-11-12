  1. Realting.uz
Wonderport

Oʻzbekiston, Toshkent
Kompaniya turi
Kompaniya turi
Ko'chmas mulk agentligi
Kompaniya tashkil etilgan yil
Kompaniya tashkil etilgan yil
2024
Plattaformada
Plattaformada
Bir oydan kam
Aloqa tillari
Aloqa tillari
English, Русский, עִברִית
Veb-sayt
Veb-sayt
wonderport.uz/
Agentlik haqida

Посетите любой наш объект онлайн прямо сейчас так, как будто вы физичсески побывали в нем!

Мы используем новейшую и уникальную технологию цифровых копий, которая меняет способ взаимодействия участников рынка недвижимости.

Цифровые копии недвижимости помогают оживить объявления, охватить более широкую аудиторию и заключать любые сделки с недвижимостью на 30% быстрее.

  • Точность. Измеряйте все что хотите внутри 3D-модели с толностью 99,9%
  • Достоверность. 3D-модели не ретушируются, в отличие от фотографий и панорам 360.
  • Реалистичность. С разрешением камеры 134,2 МП вы получаете гиперреалистичное восприятие.
  • Интерактивность. Мы взаимодействуем с клиентами в 3D, добавляя текст, изображения, аудио, видео и даже проводим настоящие онлайн-показы в виртуальном пространстве.

Мы превращаем любое реальное пространство в размерно-точную иммерсивную цифровую копию всего за 24 часа!

Xizmatlar

standart paket:

  • 3d model
  • Oriflashtirish video 15 soniya ijtimoiy tarmoqlar
  • 4k HDR fotosuratlari (5 dona)
  • ko'p tilli
  • Interfaol menyu
  • AI

    keng qamrovli innovatsion echim DGital Pro:

    standart + arxitektura reja + 25 fotosurat

Ish vaqti
Hozir yopiq
Hozirda kompaniyada: 01:09
(UTC+5:00, Asia/Tashkent)
Dushanba
09:00 - 21:00
Seshanba
09:00 - 21:00
Chorshanba
09:00 - 21:00
Payshanba
09:00 - 21:00
Juma
09:00 - 21:00
Shanba
09:00 - 21:00
Yakshanba
09:00 - 18:00
Bizning agentlarimiz O‘zbekistonda
Альберт Козлов
Альберт Козлов
Yaqin atrofdagi agentliklar
Этажи
Oʻzbekiston, Oʻzbekiston
"Pollar" - O'zbekistondagi birinchi xalqaro ko'chmas mulk agentligi. Kompaniya ko'chmas mulk bozorida barcha zarur xizmatlar bilan mijozlarni taqdim etadi. Ekspert xodimlari va ishonchli sheriklar mijozlarga to'g'ri tanlov qilishda yordam beradi. Kompaniya tranzaktsiyadan komissiyaga qaratil…
Aloqa tillari
Русский
КВАДРО
Oʻzbekiston, Oʻzbekiston
Kompaniya tashkil etilgan yil 2018
Turar-joy mulklari 47 Uzoq muddatli ijara 318 Qisqa muddatli ijara 1
Assalomu alaykum, mening ismim Jamshid. Toshkentda ko'chmas mulkni foydali, tez va ishonchli ijaraga, ijaraga, sotib olishingiz, sotishingizga yordam beraman. Men bilan bog‘laning, sizga yordam berishdan xursand bo‘laman.
STATUS HOME
Oʻzbekiston, Toshkent
Premium Premium
S-minusa Agentligi
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 11 Tijorat mulki 6 Uzoq muddatli ijara 1 Yer uchastkalari 3
My Home Real Estate Agency
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 5 Tijorat mulki 1
