  1. Realting.uz
  2. Agentliklar
  3. Rizomulk kompaniyasining yetakchi mutaxassisi

Rizomulk kompaniyasining yetakchi mutaxassisi

Oʻzbekiston, Toshkent
;
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Kompaniya turi
Kompaniya turi
Ko'chmas mulk agentligi
Plattaformada
Plattaformada
Bir oydan kam
Aloqa tillari
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Ish vaqti
Hozir yopiq
Agentlik haqida

Rizomulk Group — международная ведущая компания на рынке коммерческой и жилой недвижимости, специализирующаяся на продаже, управлении и инвестировании в объекты недвижимости, а также на подготовке профессиональных риелторов.

Rizomulk Group — tijorat va turar joy ko‘chmas mulki bozorida faoliyat yurituvchi yetakchi xalqaro kompaniya bo‘lib, ko‘chmas mulk obyektlarini sotish, boshqarish va investitsiya qilish, shuningdek professional rieltorlarni tayyorlashga ixtisoslashgan.

Rizomulk Group is a leading international company in the commercial and residential real estate market, specializing in property sales, management, investment, and the professional training of real estate agents.

Xizmatlar

🔎 Ko‘chmas mulk tanlash
📈 Bozor tahlili va investitsiyalar
💼 Professional rieltorlar jamoasi
🎓 Akademiyamizda rieltorlarni tayyorlash

Xizmatlar:
— Rieltorlarni o‘qitish va malakasini oshirish
— Tijorat ko‘chmas mulkini ijaraga berish, sotish va tahlil qilish
— Yangi qurilishlarni tanlash va investitsiya bo‘yicha maslahatlar
— Ko‘chmas mulkni ishonchli boshqarish
— Bitimlarni yuridik va notarial jihatdan qo‘llab-quvvatlash

Bizning agentlarimiz O‘zbekistonda
Наргиза Куралбаева
Наргиза Куралбаева
Yaqin atrofdagi agentliklar
Nedvijomas
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 1 Uzoq muddatli ijara 1 Qisqa muddatli ijara 1
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
Rustam Real Estate
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 20 Tijorat mulki 4 Uzoq muddatli ijara 8 Yer uchastkalari 1
O'zbekistonning barcha ishtirokchilari uchun ko'chmas mulkni qidirish va sotib olishni soddalashtirish, shu bilan birga ko'chmas mulkni aniqlash juda muhimdir. Biz ham: Biz mijozlarga aniq maslahat va tavsiyalar berish uchun bozor tendentsiyalari, ko'chmas mulk xarajatlari va qo'shni hud…
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
New House Elite
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 3 Yer uchastkalari 2
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
English, Русский, Türkçe, Oʻzbekcha
Этажи
Oʻzbekiston, Oʻzbekiston
"Pollar" - O'zbekistondagi birinchi xalqaro ko'chmas mulk agentligi. Kompaniya ko'chmas mulk bozorida barcha zarur xizmatlar bilan mijozlarni taqdim etadi. Ekspert xodimlari va ishonchli sheriklar mijozlarga to'g'ri tanlov qilishda yordam beradi. Kompaniya tranzaktsiyadan komissiyaga qaratil…
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
Premium Premium
PRO Silver
S-minusa Agentligi
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 5 Tijorat mulki 3 Uzoq muddatli ijara 2 Yer uchastkalari 3
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Orqaga Arizani qoldiring Kontaktlarni ko'rsatish