UNIQUE APARTS — bu qisqa muddatli ijaraning yangi darajadagi servisi bo‘lib, uy qulayligi va mehmonxona standartlarini birlashtiradi.
Biz shunchaki yashash joyini taklif qilmaymiz — biz to‘liq yashash tajribasini yaratamiz. Har bir detal o‘ylangan: interyer estetikasidan tortib tekstil sifatigacha, tezkor joylashishdan tortib mehmon bilan aloqaga qadar.
Bizning yondashuvimiz:
mehmonxona darajasidagi tozalik
puxta o‘ylangan dizayn va atmosfera
qulay raqamli yechimlar (bron qilish, kirish, xizmat)
umumiy taassurotni shakllantiradigan mayda detallar
UNIQUE APARTS — bu qulaylik, uslub va barqaror yuqori servisni qadrlaydiganlar uchun tanlov.
Biz mehmonxona darajasidagi servis bilan qisqa muddatli ijaraga ixtisoslashganmiz.
Mehmon nimaga ega bo‘ladi:
✔ To‘liq tayyorlangan apartamentlar (tozalik, yangi tekstil, to‘liq jihozlangan)
✔ Tez va qulay joylashish (shu jumladan masofadan turib)
✔ Yashash davomida qo‘llab-quvvatlash
✔ Qo‘shimcha xizmatlar (so‘rov bo‘yicha): tozalash, transfer, welcome-to‘plamlar
Bizning standartlar:
barcha obyektlarda yagona sifat darajasi
tozalik va holat ustidan nazorat
vizual jihatdan jozibador, zamonaviy interyerlar
barqaror servis — kutilmagan holatlarsiz
Mulk egalari uchun:
Biz ko‘chmas mulk egalari bilan ham ishlaymiz:
obyektlarni boshqarish
daromadni oshirish