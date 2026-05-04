  1. Realting.uz
  2. Agentliklar
  3. TRILLION ESTATE

TRILLION ESTATE

Oʻzbekiston, Toshkent
;
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Kompaniya turi
Kompaniya turi
Ko'chmas mulk agentligi
Plattaformada
Plattaformada
Bir oydan kam
Aloqa tillari
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Ish vaqti
Hozir oching
Agentlik haqida

TRILLION ESTATE — turar joy va tijorat ko‘chmas mulk bozorida kompleks xizmatlar ko‘rsatuvchi zamonaviy ko‘chmas mulk agentligi. Kompaniya ko‘chmas mulkni sotish, ijaraga berish va tanlashga ixtisoslashgan bo‘lib, mijozlarni bitimning barcha bosqichlarida — dastlabki maslahatdan tortib to to‘liq yuridik rasmiylashtirishgacha qo‘llab-quvvatlaydi.

Biz jismoniy shaxslar va investorlar bilan ishlaymiz, ko‘chmas mulk operatsiyalarida shaffoflik, xavfsizlik va maksimal samaradorlikni ta’minlaymiz. Kompaniyaning asosiy ustuvor yo‘nalishlari — individual yondashuv, professional ekspertiza va qisqa muddatda natijaga erishishdir.

Xizmatlar

🔹 Asosiy xizmatlar:

  • Turar joy ko‘chmas mulkini sotish (kvartiralar, uylar, yangi qurilishlar)
  • Turar joy ko‘chmas mulkini ijaraga berish (uzoq va qisqa muddatli)
  • Tijorat ko‘chmas mulkini sotish
  • Tijorat ko‘chmas mulkini ijaraga berish

🔹 Qo‘shimcha xizmatlar:

  • Mijoz talabiga mos ko‘chmas mulk tanlash
  • Ko‘chmas mulkka investitsiya bo‘yicha maslahatlar
  • Bitimlarni yuridik qo‘llab-quvvatlash
  • Obyektlar va hujjatlarni tekshirish
  • Shartnomalarni rasmiylashtirishda yordam
  • “Kalit topshirish” asosida bitimlarni yuritish
  • Marketing va obyektlarni targ‘ib qilish

🔹 Mulk egalari uchun:

  • Ko‘chmas mulkni tez sotish
  • Ijarachilarni topish
  • Bozor qiymatini baholash
  • Obyektlarni professional tarzda taqdim etish
Bizning agentlarimiz O‘zbekistonda
Qaxramon Davlatov
Qaxramon Davlatov
82 obyekt
Yaqin atrofdagi agentliklar
Медведев
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 28 Uzoq muddatli ijara 2 Yer uchastkalari 1
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Nedvijomas
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 1 Uzoq muddatli ijara 1 Qisqa muddatli ijara 1
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
Baht
Oʻzbekiston, Toshkent
Kompaniya tashkil etilgan yil 2020
Markaziy uchorlik uylari Ko'chmas mulk agentligi - bu sug'urta ko'chmas mulkka ixtisoslashgan Toshkentdagi eng yirik ko'chmas mulk agentliklaridan biri. Biz barcha turdagi xizmat turlarini taklif etamiz: ijara va tijorat ko'chmas mulkini Toshkentda taklif etamiz. Ob'ektlar bizning ma'lumotla…
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Premium Premium
PRO Silver
ARENDA KVARTIRALAR
Oʻzbekiston, Toshkent
Kompaniya tashkil etilgan yil 2018
Turar-joy mulklari 6 Qisqa muddatli ijara 1
ARENDA KVARTIRALAR — Toshkent shahrida oddiy odamlar uchun kvartira ijarasi bilan shug‘ullanuvchi kompaniya. Biz premium segment emas, balki kundalik hayot uchun qulay, narxi mos bo‘lgan kvartiralar bilan ishlaymiz. Oilalar, talabalar, ishchilar va shaharga kelgan mehmonlar uchun byudjet…
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Premium Premium
PRO Silver
S-minusa Agentligi
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 25 Tijorat mulki 1 Uzoq muddatli ijara 2 Yer uchastkalari 1
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Orqaga Arizani qoldiring