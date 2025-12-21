  1. Realting.uz
Rizomulk Group

Oʻzbekiston, Toshkent
;
Kompaniya turi
Ko'chmas mulk agentligi
Kompaniya tashkil etilgan yil
2011
Plattaformada
10 oylar
Aloqa tillari
English, Русский
Veb-sayt
realting.uz/account/company-profile
Biz ijtimoiy tarmoqlardamiz
Agentlik haqida

Rizomulk Group - ko'chmas mulkni sotish, boshqarish va investitsiya qilish, shuningdek, professional rieltorlarni tayyorlashga ixtisoslashgan tijorat va turar-joy ko'chmas mulk bozoridagi xalqaro yetakchi kompaniya.                                              🔎 Ko'chmas mulkni tanlash
📈 Bozor tahlili va investitsiyalar
💼 Malakali rieltorlar jamoasi
🎓 Akademiyamizda rieltorlar uchun trening

Xizmatlar

Hozirda bizning jamoamiz quyidagi sohalarda ixtisoslashgan:

  • Tijorat ko'chmas mulkni ijaraga olish, sotish, qidirish va tahlil qilish.

  • Yangi binolarni tanlash va ko'chmas mulkka sarmoya kiritish bo'yicha maslahatlar.​

  • Jismoniy va yuridik shaxslar uchun ob'ektlarni ishonchli boshqarish: texnik tahlil, rejalashtirish va boshqarish.

  • Ko'chmas mulk bilan bog'liq operatsiyalarni barcha bosqichlarda notarial va huquqiy qo'llab-quvvatlash. 

Ish vaqti
Hozir yopiq
Hozirda kompaniyada: 03:54
(UTC+5:00, Asia/Tashkent)
Dushanba
09:00 - 20:00
Seshanba
09:00 - 20:00
Chorshanba
09:00 - 20:00
Payshanba
09:00 - 20:00
Juma
09:00 - 20:00
Shanba
09:00 - 18:00
Yakshanba
09:00 - 18:00
Kvartiralar
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent
Xonalar 2
Maydoni 50 m²
Qavat 6/9
ЦУМ, Ц-7 Мирабадский район, ор-р 110 Школа Комнат: 2 Этаж: 6 Этажность дома: 9 Общая площа…
$133,000
Kvartira 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 4 xonalar
Toshkent
Xonalar 4
Maydoni 150 m²
Qavat 15/16
Продается просторная 4-комнатная квартира (150 м²) в премиальном ЖК «Кислород» (Сеул Мун) с …
$420,000
Kvartira 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 4 xonalar
Toshkent
Xonalar 4
Maydoni 100 m²
Qavat 8/9
Продаю свою 4 комнатную квартиру в самом центре города. 100 кв м. Новый капитальный дизайнер…
$175,000
Kvartira 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 4 xonalar
Toshkent
Xonalar 4
Maydoni 160 m²
Qavat 2/4
Продаётся просторная 4-комнатная квартира в престижном районе на улице Чехова (“Попугайчики”…
$250,000
Bizning agentlarimiz O‘zbekistonda
Кахрамон Миркасымов
Кахрамон Миркасымов
1 obyekt
