Rizomulk Group - ko'chmas mulkni sotish, boshqarish va investitsiya qilish, shuningdek, professional rieltorlarni tayyorlashga ixtisoslashgan tijorat va turar-joy ko'chmas mulk bozoridagi xalqaro yetakchi kompaniya. 🔎 Ko'chmas mulkni tanlash
📈 Bozor tahlili va investitsiyalar
💼 Malakali rieltorlar jamoasi
🎓 Akademiyamizda rieltorlar uchun trening
Hozirda bizning jamoamiz quyidagi sohalarda ixtisoslashgan:
Tijorat ko'chmas mulkni ijaraga olish, sotish, qidirish va tahlil qilish.
Yangi binolarni tanlash va ko'chmas mulkka sarmoya kiritish bo'yicha maslahatlar.
Jismoniy va yuridik shaxslar uchun ob'ektlarni ishonchli boshqarish: texnik tahlil, rejalashtirish va boshqarish.
Ko'chmas mulk bilan bog'liq operatsiyalarni barcha bosqichlarda notarial va huquqiy qo'llab-quvvatlash.