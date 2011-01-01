Ravshan Valiullin — Realting platformasining tasdiqlangan (Verified) ko‘chmas mulk eksperti bo‘lib, O‘zbekistonda turar joy, tijorat ko‘chmas mulki hamda investitsion loyihalar bilan ishlaydi.
Uning asosiy maqsadi — har bir mijoz uchun ko‘chmas mulkni sotib olish yoki sotish jarayonini sodda, xavfsiz va qulay qilishdir.
Realting xalqaro xizmat standartlariga amal qilgan holda Ravshan mijozlarni birinchi maslahatdan boshlab obyektni topshirishgacha bo‘lgan barcha bosqichlarda professional tarzda kuzatib boradi.
Bozorni chuqur bilishi, zamonaviy texnologiyalar va individual yondashuvi tufayli u mijozlarga eng to‘g‘ri qarorni qabul qilishda yordam beradi.
Ko‘chmas mulk sotib olish
Kvartira, uy, yangi qurilish loyihalari va tijorat obyektlarini tanlash.
Ko‘chmas mulk sotish
Obyektni baholash, reklama qilish, xaridor topish va bitimni to‘liq yuritish.
Ijara
Uzoq muddatli va qisqa muddatli ijara uchun ko‘chmas mulk tanlash.
Yangi qurilish loyihalari
Quruvchilardan to‘g‘ridan-to‘g‘ri takliflar va professional maslahatlar.
Tijorat ko‘chmas mulki
Biznes va investitsiyalar uchun ofislar, savdo maydonlari va boshqa obyektlarni tanlash.
Investitsiyalar
Yuqori daromad salohiyatiga ega investitsion ko‘chmas mulkni tanlash.
Bitimni to‘liq kuzatish
Maslahat, hujjatlarni tekshirish, muzokaralar va bitimni yakuniga qadar professional yordam.