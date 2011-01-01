  1. Realting.uz
  2. Agentliklar
  3. Ravshan Valiullin

Ravshan Valiullin

Oʻzbekiston, Toshkent
;
Arizani qoldiring
Kontaktlarni ko'rsatish
Kompaniya turi
Kompaniya turi
Ko'chmas mulk agentligi
Plattaformada
Plattaformada
Bir oydan kam
Aloqa tillari
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Ish vaqti
Hozir yopiq
Agentlik haqida

Ravshan Valiullin — Realting platformasining tasdiqlangan (Verified) ko‘chmas mulk eksperti bo‘lib, O‘zbekistonda turar joy, tijorat ko‘chmas mulki hamda investitsion loyihalar bilan ishlaydi.

Uning asosiy maqsadi — har bir mijoz uchun ko‘chmas mulkni sotib olish yoki sotish jarayonini sodda, xavfsiz va qulay qilishdir.

Realting xalqaro xizmat standartlariga amal qilgan holda Ravshan mijozlarni birinchi maslahatdan boshlab obyektni topshirishgacha bo‘lgan barcha bosqichlarda professional tarzda kuzatib boradi.

Bozorni chuqur bilishi, zamonaviy texnologiyalar va individual yondashuvi tufayli u mijozlarga eng to‘g‘ri qarorni qabul qilishda yordam beradi.

Xizmatlar

Ko‘chmas mulk sotib olish

Kvartira, uy, yangi qurilish loyihalari va tijorat obyektlarini tanlash.

Ko‘chmas mulk sotish

Obyektni baholash, reklama qilish, xaridor topish va bitimni to‘liq yuritish.

Ijara

Uzoq muddatli va qisqa muddatli ijara uchun ko‘chmas mulk tanlash.

Yangi qurilish loyihalari

Quruvchilardan to‘g‘ridan-to‘g‘ri takliflar va professional maslahatlar.

Tijorat ko‘chmas mulki

Biznes va investitsiyalar uchun ofislar, savdo maydonlari va boshqa obyektlarni tanlash.

Investitsiyalar

Yuqori daromad salohiyatiga ega investitsion ko‘chmas mulkni tanlash.

Bitimni to‘liq kuzatish

Maslahat, hujjatlarni tekshirish, muzokaralar va bitimni yakuniga qadar professional yordam.

Bizning agentlarimiz O‘zbekistonda
Ravshan Valiullin
Ravshan Valiullin
Yaqin atrofdagi agentliklar
Premium Premium
PRO Silver
DOMLINE.UZ
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 1 Qisqa muddatli ijara 208
DOMLINE.UZ — Тошкент шаҳрида sutkalik (kunlik) ijara xizmatlariga ixtisoslashgan ko‘chmas mulk agentligi. Biz mijozlarga 1 kundan boshlab bir necha haftagacha yashash uchun mo‘ljallangan, to‘liq jihozlangan kvartiralar, uylar va kottejlarni taklif qilamiz. Barcha obyektlar tekshirilgan va…
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Jasur Rieltor Estate
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 93 Tijorat mulki 6 Uzoq muddatli ijara 12 Yer uchastkalari 3
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
PRO Silver
S-minusa Agentligi
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 25 Tijorat mulki 1 Uzoq muddatli ijara 2 Yer uchastkalari 1
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
New House Elite
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 3 Yer uchastkalari 1
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
English, Русский, Türkçe, Oʻzbekcha
STATUS HOME
Oʻzbekiston, Toshkent
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
Orqaga Arizani qoldiring Kontaktlarni ko'rsatish