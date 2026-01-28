  1. Realting.uz
  3. Qahramon Rizomulk kompaniyasining yetakchi mutaxassisi

Qahramon Rizomulk kompaniyasining yetakchi mutaxassisi

Oʻzbekiston, Toshkent
Kompaniya turi
Ko'chmas mulk agentligi
Kompaniya tashkil etilgan yil
2020
Plattaformada
11 oylar
Aloqa tillari
English, Русский
Veb-sayt
www.academyrizomulk.uz
Agentlik haqida

Rizomulk Group — международная ведущая компания на рынке коммерческой и жилой недвижимости, специализирующаяся на продаже, управлении и инвестировании в объекты недвижимости, а также на подготовке профессиональных риелторов.

Rizomulk Group — tijorat va turar joy ko‘chmas mulki bozorida faoliyat yurituvchi yetakchi xalqaro kompaniya bo‘lib, ko‘chmas mulk obyektlarini sotish, boshqarish va investitsiya qilish, shuningdek professional rieltorlarni tayyorlashga ixtisoslashgan.

Rizomulk Group is a leading international company in the commercial and residential real estate market, specializing in property sales, management, investment, and the professional training of real estate agents.

Xizmatlar

🔎 Ko‘chmas mulk tanlash
📈 Bozor tahlili va investitsiyalar
💼 Professional rieltorlar jamoasi
🎓 Akademiyamizda rieltorlarni tayyorlash

Xizmatlar:
— Rieltorlarni o‘qitish va malakasini oshirish
— Tijorat ko‘chmas mulkini ijaraga berish, sotish va tahlil qilish
— Yangi qurilishlarni tanlash va investitsiya bo‘yicha maslahatlar
— Ko‘chmas mulkni ishonchli boshqarish
— Bitimlarni yuridik va notarial jihatdan qo‘llab-quvvatlash

Kvartiralar
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent
Xonalar 2
Maydoni 50 m²
Qavat 6/9
ЦУМ, Ц-7 Мирабадский район, ор-р 110 Школа Комнат: 2 Этаж: 6 Этажность дома: 9 Общая площа…
$133,000
Kvartira 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 4 xonalar
Toshkent
Xonalar 4
Maydoni 100 m²
Qavat 8/9
Sotish uchun hashamatli kvartira 4.8.9 GOST. Rossiya, Oybek, Kosmonavtlar m, Kasalxona yangi…
$174,999
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Toshkent
Xonalar 3
Maydoni 78 m²
Qavat 5/7
Продаётся 3х комнатная квартира на Ц-1 ЖК Centrado. Мирзо-Улугбекский район 3/5/7. Площадь: …
$205,000
Kvartira 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 4 xonalar
Toshkent
Xonalar 4
Maydoni 95 m²
Qavat 2/16
Продаю СВОЮ квартиру 95м2 в клубном жилом комплексе премиум-класса Кислород от Мурад Билдинг…
$299,000
Tijorat mulki
Сдается в аренду офисные помещения в бизнес-центре класса A, расположенном в Мирзо-Улугбекском районе. _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Сдается в аренду офисные помещения в бизнес-центре класса A, расположенном в Мирзо-Улугбекском районе.
Toshkent
Maydoni 1 500 m²
Qavatlar soni 11
Предлагаются в аренду офисные помещения в бизнес-центре класса A, расположенном в Мирзо-Улуг…
$38
Продажа подземной парковки в ЖК "Via Port" с обоих сторон. Своя Срочно _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продажа подземной парковки в ЖК "Via Port" с обоих сторон. Своя Срочно
Toshkent
Maydoni 20 m²
Продаются 2 подземные парковочные (гараж) места в ЖК Via Port. под кафе Шеф Бургером и ристо…
$15,000
Tijorat 100 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 100 m²
Toshkent
Maydoni 100 m²
Qavat 1/4
Mening ofis kvartiram sotiladi. Ipoteka. Egasi. Markaz, 2 ta katta avtoturargohlar Metro Uzb…
$175,000
Tijorat 336 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 336 m²
Toshkent
Xonalar 8
Maydoni 336 m²
Qavatlar soni 2
Tijorat binolari sotiladi, Chorsu m. 2,5 sotix 336 m2 400 ming Nufuzli sayyohlik joyidan tij…
$400,000
Bizning agentlarimiz O‘zbekistonda
Кахрамон Миркасымов
Кахрамон Миркасымов
8 obyektlar
Orqaga Arizani qoldiring Kontaktlarni ko'rsatish