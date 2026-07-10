  1. Realting.uz
  2. Agentliklar
  3. Estate Home UZ

Estate Home UZ

Oʻzbekiston, Toshkent
;
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Kompaniya turi
Kompaniya turi
Ko'chmas mulk agentligi
Plattaformada
Plattaformada
Bir oydan kam
Aloqa tillari
Aloqa tillari
English, Русский, Türkçe, Oʻzbekcha
Veb-sayt
Veb-sayt
uzestateapp_bot
Ish vaqti
Hozir oching
Biz ijtimoiy tarmoqlardamiz
Agentlik haqida

Estate Home UZ

Estate Home UZ — O'zbekistondagi zamonaviy ko'chmas mulk agentligi bo'lib, asosiy faoliyati turar joy va tijorat ko'chmas mulkini ijaraga berish xizmatlariga qaratilgan. Shuningdek, biz ko'chmas mulkni sotib olish va sotish bo'yicha professional xizmatlarni ham taqdim etamiz.

Bizning maqsadimiz — mijozlarga ko'chmas mulkni tez, xavfsiz va qulay tarzda topishga yordam berish. Har bir obyekt sinchkovlik bilan tekshiriladi, bitimlar to'liq kuzatib boriladi va har bir mijoz uchun individual yechim taklif qilinadi.

Biz ishonch, tezkorlik va professional xizmatni qadrlaymiz. Shu sababli mijozlarimiz bizni doimiy ravishda tavsiya etishadi.

Estate Home UZ — O'zbekistondagi ishonchli ko'chmas mulk hamkoringiz.

Xizmatlar

Ko'chmas mulk ijarasi (asosiy yo'nalish)

  • uzoq muddatli kvartira ijarasi;
  • premium va biznes toifadagi uy-joylar;
  • hovli va kottejlar ijarasi;
  • tijorat binolari ijarasi;
  • ofislarni ijaraga olish;
  • ijara shartnomasini rasmiylashtirish;
  • chet el fuqarolari uchun uy-joy topish.

 Ko'chmas mulkni sotish va sotib olish

  • kvartira sotib olish;
  • kvartira sotish;
  • uy va hovlilarni sotish;
  • yer uchastkalari;
  • tijorat ko'chmas mulki;
  • bitimni to'liq yuridik kuzatish;
  • hujjatlarni tekshirish;
  • ko'chmas mulkka investitsiya bo'yicha maslahatlar.
Bizning agentlarimiz O‘zbekistonda
Усмонов Абдулборий
Усмонов Абдулборий
Yaqin atrofdagi agentliklar
Premium Premium
PRO Silver
Dilshod Real Estate
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 57 Uzoq muddatli ijara 29
Dilshod Real Estate — zamonaviy ko‘chmas mulk kompaniyasi bo‘lib, raqamli yondashuv, tezkor xizmat va mijozlar ishonchiga asoslangan faoliyat yuritadi. Biz kvartira, hovli va tijorat ko‘chmas mulklarini tanlashda yordam beramiz hamda har bir bitimni professional darajada kuzatib boramiz. …
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
My Home Real Estate Agency
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 5 Tijorat mulki 1
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Nedvijomas
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 1 Uzoq muddatli ijara 1 Qisqa muddatli ijara 1
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
Jasur Rieltor Estate
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 93 Tijorat mulki 6 Uzoq muddatli ijara 12 Yer uchastkalari 3
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Premium Premium
PRO Silver
OOO "TORA TOWER"
Oʻzbekiston, Toshkent
Kompaniya tashkil etilgan yil 2019
Turar-joy mulklari 644 Tijorat mulki 1 Uzoq muddatli ijara 40 Qisqa muddatli ijara 1 Yer uchastkalari 5
TORA TOWER — ko‘chmas mulk sohasida professional xizmat ko‘rsatuvchi zamonaviy agentlik. Kompaniya mijozlarga uy-joy sotib olish, sotish va ijaraga berish jarayonlarida ishonchli hamkor bo‘lib xizmat qiladi. Yuqori servis darajasi, halollik va har bir mijozga individual yondashuv agentliknin…
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Orqaga Arizani qoldiring