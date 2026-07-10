Estate Home UZ
Estate Home UZ — O'zbekistondagi zamonaviy ko'chmas mulk agentligi bo'lib, asosiy faoliyati turar joy va tijorat ko'chmas mulkini ijaraga berish xizmatlariga qaratilgan. Shuningdek, biz ko'chmas mulkni sotib olish va sotish bo'yicha professional xizmatlarni ham taqdim etamiz.
Bizning maqsadimiz — mijozlarga ko'chmas mulkni tez, xavfsiz va qulay tarzda topishga yordam berish. Har bir obyekt sinchkovlik bilan tekshiriladi, bitimlar to'liq kuzatib boriladi va har bir mijoz uchun individual yechim taklif qilinadi.
Biz ishonch, tezkorlik va professional xizmatni qadrlaymiz. Shu sababli mijozlarimiz bizni doimiy ravishda tavsiya etishadi.
Estate Home UZ — O'zbekistondagi ishonchli ko'chmas mulk hamkoringiz.
Ko'chmas mulk ijarasi (asosiy yo'nalish)
Ko'chmas mulkni sotish va sotib olish